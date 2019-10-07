خامنئي يكسر صمته عن مظاهرات العراق: مؤامرات الأعداء لن تفرقنا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كسر المرشد الإيراني علي خامنئي حالة صمته تجاه احتجاجات العراق القائمة منذ نحو أسبوع، معتبرا أن "مؤامرات الأعداء للتفرقة بين العراق وإيران لن يكون لها أثر".

وقال خامنئي، عبر حسابه في تويتر، إن "إيران والعراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي، وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقة يومًا بعد يوم"، مضيفا: "يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر".

وسقط في احتجاجات العراق حتى الآن نحو 104 أشخاص على الأقل، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف مُصاب، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، الذي نفى في مؤتمر صحفي، الأحد، أن قوات الأمن قد فتحت النار على المتظاهرين.

وكان عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس كعبي زعم أن مثيري فوضى و"عناصر مندسة" في احتجاجات العراق الأخيرة تلقوا تدريبًا "في معسكرات خاصة بأمريكا والسعودية".

وقال كعبي إن "مراكز تنظيمية وشبكات تابعة لأجهزة المخابرات البريطانية والسعودية والأمريكية"، إضافة إلى "خلايا بعثية نائمة" هي "أساس الفتنة" في العراق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.