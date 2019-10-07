دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفت بعض الشخصيات المصرية والسعودية الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بدور الرئيس الأسبق حسني مبارك في حرب 6 أكتوبر عام 1973، وسجل نجله جمال ظهورا لافتا بمشاركته في احتفالية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، فيما نشر عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق أحدث صورة لجده، موجها له وللقوات المسلحة التحية.

وقال حفيد مبارك، عبر حسابه على إنستغرام: "كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض. وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام"، رغم أن لقب "بطل الحرب والسلام" عادة ما يُطلق على أنور السادات الذي كان رئيسا لمصر وقت الحرب كما وقع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

في غضون ذلك، أثار ظهور جمال مبارك، مع جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل، خلال احتفالية بانتصارات حرب أكتوبر أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بين تعليقات مرحبة ومشيدة بمشاركته وأخرى معارضة له.

من جانبه، نشر علاء مبارك مقطع فيديو أرشيفي لإحدى كلمات والده عندما كان رئيسا يتحدث فيه عن نصر أكتوبر. وشارك علاء عبر حسابه على تويتر في نشر صور لقيادات الجيش المصري في حرب أكتوبر، كما تفاعل مع العديد من المغردين الذين علقوا على منشوراته.

في غضون ذلك، قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تعليقا على تغريدة بشأن تجنب وسائل الإعلام ذكر اسم مبارك خلال إحياء ذكرى 6 أكتوبر، إن "حسني مبارك يظل صاحب الضربة الجوية ومن أبطال حرب 6 أكتوبر شاء من شاء وأبى من أبى، ذكروا أو لم يذكروا".

وبكلمات مشابهة لكلمات ساويرس، كان الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد علق على فيديو نشره علاء مبارك، قائلا: "حفظ الله والدكم ومتعه بالصحة والعافية، كان بطلا من أبرز أبطال حرب أكتوبر شاء من شاء وأبى من أبى، أحبه وأحترمه وأجله، وحفظ الله مصر من كل مكروه وأدام عزها وأمجادها".

ونعرض فيما يلي بعض التعليقات الأخرى التي جاءت حول مبارك ودوره في حرب أكتوبر :

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