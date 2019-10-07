أكراد يحتجون في سوريا ضد تركيا.. وقوات أمريكا تبدأ الانسحاب

(CNN)-- تظاهر الأكراد السوريون الذين يعيشون في مدينة رأس العين، وهي منطقة تقطنها غالبية كردية على الحدود السورية مع تركيا، ضد تهديدات الهجوم الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما بدأت القوات الأمريكية الانسحاب من شمال سوريا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن القوات الأمريكية سوف تنسحب من شمال سوريا مع تأهب تركيا لشن عملية عسكرية هناك، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي.

جاء قرار ترامب بالسماح لأردوغان بتنفيذ هذه العملية وسحب القوات الأمريكية من تلك المنطقة مخالفا لجهود مسؤولين أمريكيين كبار حاولوا ثني تركيا عن تلك العملية.

من جانبها، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ“عدم الوفاء بالتزاماتها“، لتجنب التصعيد العسكري في شمال سوريا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، السبت، أنه أصدر توجيهات بإطلاق عملية عسكرية ضد من وصفهم بـ“الإرهابيين” في شرق الفرات شمالي سوريا، في إشارة إلى المسلحين الأكراد الذين تصنفهم بلاده كـ“إرهابيين“، بينما كانت الولايات المتحدة تدعمهم وتتعاون معهم في محاربة تنظيم “داعش“.