1990: شاهد CNN في الرياض بعد أول مظاهرة لقيادة المرأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المتحدث باسم شرطة الرياض، الإثنين، عن إلقاء القبض على شابين سوريين "تحرشا" بفتيات سعوديات، في أحد مقاهي العاصمة السعودية، وذلك بعد تداول فيديو على تويتر لمحاولة تعارف من قبل الشابين والفتيات الأحد، وانتشار وسم "لبناني يتحرش بسعوديات".

وقال المتحدث باسم شرطة الرياض، شاكر التويجري، إن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية الشابين والقبض عليهما ومباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما بعد إقرارهما بما نسب لهما، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف التويجري قائلا إنه جرى توقيف الشابين وأخذ الإجراءات النظامية بحقهما، مؤكدا على حرص وزارة الداخلية السعودية على أمن المواطنين والمقيمين على أراضيها وتطبيق القانون.

وكان قد تصدر وسم "لبناني يتحرش بسعوديات" الأوسمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في السعودية الأحد، إذ ظهر الشابان وهما يحاولان الحصول على الـ"سناب" الخاص بالفتيات وتبادلا الحديث معهن والمزاح في أحد مقاهي الرياض.

وأثار المقطع غضب عدد من المغردين السعوديين الذين اعتبروا أن الشابين "تحرشا" بالفتيات في حين رأى آخرون أن ما فعله الشابان لا يرقى للتحرش بسبب وجود تجاوب من قبل الفتيات معهما.

ونستعرض فيما يلي بعض التغريدات حول هذه الحادثة: