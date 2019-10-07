بعد 3 سنوات.. الإمارات ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات عن السماح لمواطنيها بالفسر إلى لبنان ابتداء من الثلاثاء، وذلك بعد زيارة قام بها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري إلى أبوظبي.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، لتعلن الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان.

وكانت قد قررت أبوظبي منع مواطنيها من السفر إلى لبنان في فبراير/شباط من عام 2016.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على متانة العلاقة بين بلاده والإمارات، مشيدا بمواقف أبوظبي تجاه لبنان.

ووصل الحريري إلى الإمارات، الأحد، وقد كان باستقباله وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.