واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انتقد السيناتور ليندسي غراهام، أحد أقوى المدافعين الجمهوريين عن الرئيس دونالد ترامب في الكونغرس، قرار الأخير بسحب القوات الأمريكية مع استعداد تركيا إلى شن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

ووصف غراهام القرار بأنه "قصير النظر وغير مسؤول"، موضحًا أن "قرار الرئيس المتهور ألغى جميع المكاسب التي حققناها، وألقى المنطقة في فوضى إضافية"، كما يجعل إيران "مسرورة للغاية".

وأضاف غراهام في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "إذا كنت مقاتلاً في داعش فقد حصلت على عقد إيجار ثانٍ مدى الحياة"، مُعتبرًا أن "أولئك الذين يعتقدون أن داعش قد هُزم، فإنهم سوف يرون قريبًا".

وجاءت تصريحات غراهام بعد إعلان البيت الأبيض، ليلة الأحد، سحب القوات الأمريكية المتمركزة بجانب قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، وذلك عقب مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وفي سلسلة تغريدات كتبها غراهام، عبر تويتر، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يتواصل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة الأمر الذي وصفه بأنه "كارثة في طور الإعداد".

وهدد غراهام بأنه إذا استمرت إدارة ترامب في قرارها، فإنه سيقدم مشروع قرار في مجلس الشيوخ لطلب التراجع عنه، معربًا عن توقعه في أن تلقى خطوته "دعمًا قويًا من الحزبين" الجمهوري والديمقراطي.

وفي وقت لاحق من يوم الإثنين، غرد غراهام من جديد، قائلا إنه والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولين سوف يتقدمان بطلب تعليق عضوية تركيا في حلف الناتو إذا هاجمت القوات الكردية.ورُغم تعهد ترامب بـ"سحق الاقتصادي التركي" حال قيام أنقرة بشىء "خارج عن الحدود"، رأى غراهام أن الرئيس الأمريكي يفعل نفس ما فعله سلفه باراك أوباما بسحب القوات الأمريكية من العراق، وهو "بالضبط ما له من عواقب وخيمة على أمننا القومي".