دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء العملية العسكرية التي سميت بـ"نبع السلام" على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، شمال شرق سوريا.

وقال أردوغان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بدأت العملية العسكرية نبع السلام التي تقودها القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري ضد PKK/YPG إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي، شمالي سوريا".

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "هدفنا تدمير الممر الذي يعتزم الإرهابيون إنشاءه على حدودنا الجنوبية، وجلب السلام للمنطقة برمتها".

بالمقابل، قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إن سلاح الجو التركي بدأ بقصف المناطق التي يسكنها المدنيون في سوريا، لافتا إلى أن سكان هذه المناطق يعيشون حالة من الهلع.

وكان قد أعلن أردوغان في سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، وهو ما تبعه إعلان الإدارة الأمريكية سحب قواتها من المنطقة.