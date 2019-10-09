نشر الأربعاء ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2019

هل هناك صفقة بين ترامب وأردوغان لخروج أمريكا من سوريا؟

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بـ"الحذر" في ظل بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي الفرات.

وطالب بوتين خلال اتصال هاتفي مع أردوغان بأن يقيم الأوضاع بـ"حذر" كي لا تتضرر الجهود التي توصلت لها كل من أنقرة وطهران وموسكو في مبادرة أستانة لحل الأزمة السورية.

وشدد الطرفان خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، وفقا لبيان نشره الكرملين.

وكان قد أعلن أردوغان في وقت سباق، الأربعاء، بدء العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "نبع السلام" على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، شمال شرقي سوريا.