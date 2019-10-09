السعودية: "العدوان" التركي على سوريا يقوض جهود مكافحة داعش

هل هناك صفقة بين ترامب وأردوغان لخروج أمريكا من سوريا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها لما وصفته بـ"العدوان" التركي على مناطق شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن لهذا الهجوم تداعيات سلبية على الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش.

وقالت المملكة في بيان صادر عن وزارة خارجيتها إنها تعبر عن إدانتها لـ"العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

وأضافت السعودية في بيانها معربة عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية كونها تمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وشددت على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

وختمت المملكة بيانها بالتأكيد على أنه بصرف النظر عن الأسباب التي دفعت تركيا لشن عملية "نبع السلام"، فإن الهجوم التركي يحمل انعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش.