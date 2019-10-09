نشر الأربعاء ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2019

هل هناك صفقة بين ترامب وأردوغان لخروج أمريكا من سوريا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقدت الإعلامية السعودية، إيمان الحمود، إطلاق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على القوات المسلحة التركية التي تنفذ عملية "نبع السلام" اسم "الجيش المحمدي".

وقالت الحمود في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "أردوغان يدخل سوريا بشعار الجيش المحمدي وإيران تدخل العراق بشعار الحسين يجمعنا".

وأضافت الإعلامية السعودية في تغريدتها قائلة: "الطائفية هي فقط ما تجمعهم بالعرب وليس أمرا آخر".

وكان قد أطلق أردوغان على القوات المسلحة التركية التي تنفذ عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "الجيش المحمدي"، مشيرا إلى أنه يقبل جباه الجنود المشاركين في هذه العملية.

وأعلن الرئيس التركي في وقت سابق الأربعاء، بدء عملية "نبع السلام" التي تشنها بلاده على مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، شرق الفرات.