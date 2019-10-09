أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت مجموعة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يشكل الأكراد أبرز مكوناتها، الأربعاء، أن عناصر تنظيم "داعش" هاجموا مواقعها في الرقة، وذلك مع تأهب الجيش التركي لشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، السبت الماضي، أنه أصدر توجيهات بإطلاق عملية عسكرية ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين" في شرق الفرات شمالي سوريا، في إشارة إلى المسلحين الأكراد الذين تصنفهم بلاده كـ"إرهابيين"، بينما كانت الولايات المتحدة تدعمهم وتتعاون معهم في محاربة تنظيم "داعش".

وأعلن البيت الأبيض، الأحد، أن القوات الأمريكية سوف تنسحب من شمال سوريا مع تأهب تركيا لشن عملية عسكرية هناك، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأردوغان، وهو ما اعتبره أكراد سوريا "خيانة وطعنة في الظهر" لهم.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي إنه "في الوقت الذي تهدد فيه تركيا بشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، شنت خلايا داعش النائمة هجوما كبيرا على القواعد الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة".

وقال المتحدث باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش إن "أكثر من 50 عنصرا مسلحا من تنظيم داعش شنوا هجوما للسيطرة على قاعدة الباسل في وسط مدينة الرقة"، مضيفا أن "عناصر داعش يحاولون السيطرة على المراكز الأمنية ونقاط التفتيش".

وتحدثت حسابات موالية لتنظيم "داعش"، عبر تطبيق "تيليغرام" عن الهجوم على مركز الرقة الأمني، ونشروا فيديوهات لإطلاق نار كثيف مصورة ليلا، زاعمين أنها من الهجوم، بينما لم يتسن لـCNN التحقق من مصداقية تلك الفيديوهات.