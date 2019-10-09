هل هناك صفقة بين ترامب وأردوغان لخروج أمريكا من سوريا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت تركيا سقوط 6 قذائف أُطلقت من محافظة القامشلي السورية على نقاط تابعة لقضاء ولاية ماردين جنوب البلاد، في الوقت الذي قالت فيه قوات سوريا الديمقراطية إن مدنيين قتلا وأصيب اثنان آخران جراء قصف تركي على بلدة المشرفة التابعة لرأس عيسى شمال شرق سوريا.

وتزامنا مع بدء العملية العسكرية التركية "نبع السلام" على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، أعلنت وكالة الأناضول الرسمية التركية عن سقوط 6 قذائف على قضاء ولاية ماردين.

وأشارت الوكالة التركية إلى أن مصدر هذه القذائف كان محافظة القامشلي السورية، لافتة إلى أن المسؤولين عنها هم قوات حزب العمال الكردستاني.

بالمقابل، قال مركز التنسيق والعمليات العسكرية التابع لقوات سوريا الديمقراطية إن مدنيين قُتلا وأصيب اثنان آخران جراء قصف تركي على قرية المشرفة التابعة لبلدة رأس عيسى شمال شرق سوريا.

وكانت قد ناشدت قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، أمريكا والتحالف الدولي لمحاربة داعش، لفرض منطقة حظر طيران شمال شرق سوريا لوقف العمليات الجوية التركية، التي قالت إنها تستهدف القرى المدنية.

وكان قد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا.