مع بدء عملياتها في سوريا.. تعرف على قدرات تركيا العسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي تشن فيه القوات التركية عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "نبع السلام" على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، شمال شرق سوريا، نرصد لكم في هذا التقرير قدرات تركيا العسكرية، وفقا لموقع "غلوبال فاير باور" الذي يرصد حجم القوة العسكرية لدول العالم.

القوات البرية

لدى القوات التركية ما يزيد عن 735 ألف جندي منهم 355 ألف جندي فاعل، بالإضافة إلى امتلاك الجيش التركي أكثر من 3200 دبابة وأكثر من عشرة آلاف قطعة حربية أخرى بين آليات مدرعة ومدافع متعددة الأنواع، ويحتل المرتبة السابعة عالمياً في هذا الجانب.

سلاح الجو التركي

وتمتلك تركيا أيضا قرابة 1067 طائرة من الأنواع القتالية والقاذفة والاعتراضية، من بينها أكثر من 200 طائرة هجومية، ونفس هذا العدد من الطائرات المقاتلة أبرزها مقاتلات من طراز F16 وغيرها من الطرز الأخرى، ويحتل سلاح الجو التركي المرتبة العاشرة عالمياً من حيث القوة.

القوات البحرية وميزانية الدفاع

أما القوة البحرية التركية فتضم 194 قطعة بحرية من أحجام وأنواع مختلفة، منها 12 غواصة، أما من حيث حجم الانفاق العسكري، تبلغ ميزانية الدفاع للجمهورية التركية 8,600 مليار دولار سنوياً، حيث تحتل المرتبة الـ25 عالمياً من حيث حجم ميزانية الدفاع.