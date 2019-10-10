بكري يرد على هجوم أردوغان: السيسي منتخب بأكثر من 97% وأنت بـ52% فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شن النائب البرلماني المصري والإعلامي مصطفى بكري، الخميس، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد هجوم الأخير نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، بسبب إدانة مصر للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وفي وقت سابق الخميس، قال أردوغان إن "على السعودية أن تنظر إلى المرآة، من أوصل اليمن إلى هذه الحالة، ورئيس النظام في مصر على الأخص لا يحق له الكلام أبدا، فهو قاتل للديمقراطية في بلاده"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وكتب بكري، عبر حسابه على تويتر: "أقول لاردوغان الإرهابي القاتل، اُنظر إلى وجهك في المرآة قبل أن تأتي على ذكر الرئيس السيسي ومواقفه، السيسي أنقذ مصر من جماعة الإرهاب التي تحتضنها وتدعمها، السيسي انتخبه الشعب المصري بنسبة تزيد على ٩٧٪، بينما لم تحصل أنت على أكثر من ٥٢%".

وأضاف بكري أن "السيسي لم يدعم الإرهاب ويتآمر على دول الجوار كما فعلت، السيسي لم يغزو بلدا ويقتل الآمنين، كما أنت الآن، السيسي قائد وطني شريف، وأنت قاتل ولص يسرق الأوطان ويقتل الأبرياء"، على حد تعبيره.

وتابع بكري بالقول إن "أقل رد على حكومة أردوغان هو إغلاق وكر التجسس المسمى سفارة في مصر وطرد ماتبقى من الدبلوماسيين الأتراك ووقف كافة أشكال العلاقات مع تركيا"، ورأى بكري أنه "إذا كان العالم قد تخاذل أمام الغزو التركي لسوريا، فغدا ستتحول سوريا إلى مقبرة للغزاة والقتلة من أتباع الإرهابي أردوغان"، بحسب وصفه.

وكان الرئيس التركي أكد رفض بلاده للإدانات السعودية والمصرية للعملية العسكرية في شمال شرق سوريا. وقال: "سأذكرهم بالأسماء، وأدعوهم لأن يكونوا صادقين، سأبدأ من المملكة العربية السعودية، وأقول عليكم أن تنظروا إلى المرآة، من أوصل اليمن إلى هذه الحالة، كيف هي أوضاع اليمن الأن، ألم يمت آلاف الأشخاص في اليمن، عليكم أولا أن تقدموا حساب ذلك".

وأضاف: "اليمن حاليا يعاني من فقر شديد، دمرتم كل مكان فيه، قدموا حساب ذلك أولا، أنتم لا تستطيعون أن تتطاولوا علينا بشأن العملية التي أطلقناها في سوريا بهدف مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

وفيما يخص مصر والرئيس السيسي، قال أردوغان: "أما رئيس النظام في مصر فلا تتكلم أبدا، فأنت قاتل للديمقراطية في بلدك، وأنت السبب في وفاة (محمد) مرسي الذي انتخب بنسبة 52% من أصوات المصريين، داخل قاعة المحكمة، وربما قمت بعملية لقتله، ولم تسمح لأسرته بحضور مراسم دفنه، أنت قاتل".

وأضاف أردوغان: "قيل إن السيسي اجتمع مع أحدهم وندد بعملية نبع السلام، إن ندّدت أو لم تندد فهذا لن يغير في الأمر شيئا، فنحن لا نشك بوضوئنا كي نشك بصلاتنا، نحن بدأنا هذا الطريق بإيمان، فالشعب السوري وخاصة القاطنين قرب حدودنا، كانوا ينتظرون بفارغ الصبر قدومنا، محبتنا للشعب السوري غير قابلة للنقاش".