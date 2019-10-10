مبعوث أمريكا السابق لمحاربة داعش عن عمليات تركيا في سوريا: فوضى

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وصف الجنرال الأمريكي المتقاعد، جون آلن، المبعوث السابق للولايات المتحدة الأمريكية إلى تحالف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" ما يجري الآن في شمال سوريا عبارة عن "فوضى".

جاء ذلك في مقابلة لآلن مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN، حيث قال آلن: "هذه فوضى كريستيان، نحن لا نقوم باستراتيجية ولا يجدر بنا القيام بالدبلوماسية الخارجية عبر تغريدات، وهذا ما يجري عندما يكن هناك اتصال هاتفي واحد بين قادة دوليين وعندما تنهى المكالمة لا يوجد أي تنسيق في الإدارة الأمريكية.."

وتابع قائلا: "آلية الأمن القومي في هذا البلد (أمريكا) تفاجأت من هذه المكالمة ومن التغريدة المطالبة بسحب القوات الأمريكية وتفاجأت من تهديدات الرئيس الأمريكي لتدمير الاقتصاد التركي وأعتقد أن الأتراك كانوا كذلك أيضا متفاجئين من ردة فعل الرئيس والآن لدينا هذا البيان من البيت الأبيض الذي يزيد من حالة الارتباك".

وكان الرئيس التركي قد أعلن الأربعاء، بدء العملية العسكرية التركية التي سماها "نبع السلام" ضد قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، حيث بدأت القوات التركية بشن عمليات عسكرية جوية وبرية على المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي الفرات، وأسفرت العملية عن مقتل مدنيين بقصف جوي في منطقة رأس عيسى، وفقا لسوريا الديمقراطية.