دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، في بيان عن رجل الدين السعودي المعتقل سلمان العودة، السلطات السعودية إلى تقديم دليل فورا في محاكمة عادلة وعلانية على الاتهامات الموجهة له، أو إطلاق سراحه والاعتذار له وأسرته على "حرمانه من حريته ظلما".

وقال السيناتور ليهي إن "قضية سلمان العودة وسجناء الرأي الآخرين توضح مجددا النفاق والسياسات القاسية التي تنتهجها حكومة تدعي أنها إصلاحية. إن السماح للنساء بالقيادة أو بالسفر دون إذن أحد أفراد الأسرة الذكور، لا يكاد يكون إصلاحا في القرن الحادي والعشرين، لا سيما إذا قام شخص في الوقت نفسه بسجن الناشطات اللاتي يدافعن عن حقوق المرأة ورجل دين شجاع مثل سلمان العودة".

وأضاف ليهي: "إنهم الإصلاحيون الحقيقيون، والجريمة الحقيقية والتهديد الحقيقي للأمن العام الذي يجب إدانتهم عالمياً، هو اعتقالهم وسجنهم وملاحقتهم من قبل العائلة المالكة السعودية. وحتى الآن، لم يتم تقديم أي دليل على أن العودة أو أيا من هؤلاء الأفراد الآخرين قد ارتكبوا جريمة معترف بها".

وتابع السيناتور الديمقراطي بالقول: "ما لم يتم تقديم دليل على الفور في محاكمة عادلة وعلانية، ويتم منح العودة فرصة للدفاع عن نفسه، كما تقتضي الإجراءات القانونية الواجبة، يجب الإفراج عنه ويجب على السلطات السعودية الاعتذار له ولأسرته بسبب حرمانه من حريته ظلما".

من جانبه، قال عبدالله العودة، نجل رجل الدين السعودي، عبر حسابه على تويتر، الخميس، إنه "بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم.. قررت المحكمة فجأة اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء ٣٠ أكتوبر".