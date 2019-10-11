دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، إن أعمال شغب وقعت في مخيم الحول بمحافظة الحسكة شمالي شرق سوريا، حيث يتم احتجاز أسر مقاتلي تنظيم "داعش".

ونشر مركز التنسيق والعمليات العسكرية لـ"قسد" مقطع فيديو قصير، الجمعة، قال إنه للحظة وقوع أعمل شغب من قبل زوجات مقاتلي تنظيم داعش لدى محاولتهن الفرار من المخيم.

كما نشرت حسابات كردية مقاطع مصورة أخرى للواقعة، قائلة إن ذلك يحدث بالتزامن مع الاجتياح التركي لشمال سوريا، وسط تحذيرات من فرار مقاتلي داعش المحتجزين في سجون أخرى خاضعة لسيطرة القوات الكردية.

وحسب تقرير لشبكة CNN في سبتمبر/أيلول الماضي، يقدر عدد المتواجدين في المخيم حوالي 50 ألف، غالبيتهم من الأطفال، ومعظم الباقين من النساء.

ويوجد في المخيم المترامي الأطراف حوالي 10 آلاف شخص أجنبي، ينتمون إلى بلاد أخرى في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، في حين عاد عدد قليل منهم إلى أوطانهم.