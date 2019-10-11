أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أظهرت بيانات موقع Marine Traffic المعني برصد حركة الملاحة البحرية، الجمعة، أن ناقلة النفط الإيرانية ما زالت تتحرك في المياه، بعدما قيل حول أنها أصيبت بصاروخين على بعد 60 ميلا (نحو 100 كيلومتر) قبالة سواحل مدينة جدة السعودية، صباح الجمعة.

وأوضحت أحدث بيانات Marine Traffic أن المتوسط الحالي لسرعة الناقلة "سابيتي" المملوكة لشركة النفط الإيرانية، بلغ 13.5 / 13.1 عقدة، وأنها مُتجهة جنوب البحر الأحمر.

كان سيد عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إنه "وفقا للتحقيقات الجارية من قبل الشركة الوطنية لناقلات النفط، فقد استهدفت هذه الناقلة مرتين وبفاصل نحو ساعتين بالقرب من منطقة عبورها في البحر الأحمر؛ مما أدى إلى أضرار فيها".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن خزاني نفط تضررا نتيجة الانفجارين الأمر الذي أدى إلى تسرب نفط إلى البحر الأحمر، قبل تمكن الطاقم من السيطرة عليه.

وقالت الشركة الوطنية لناقلات النفط بإيران إن كافة أفراد طاقم السفينة في أمان وإن ناقلة النفط في وضع مستقر. وحددت الشركة وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية وقت إصابة الناقلة "سابيتي" بصواريخ عند "الساعة 5 و5:20 صباحا".

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا إثر تعرض معملين لشركة أرامكو السعودية لهجوم بصواريخ وطائرات "درون" إذ بلغت أسعار تداول العقود الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من 61 دولاراً للبرميل خلال أوقات تداول آسيا، أي بارتفاع يبلغ حوالي 10٪، بعد أن كانت قد ارتفعت الأسعار قبل ذلك بنسبة 15%.