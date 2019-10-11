قطر ترد على تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول وفيات العمال الأجانب: مُضلل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت الحكومة القطرية التقرير الذي نشرته "منظمة هيومن رايتس ووتش"، الخميس، حول وفيات العمال الأجانب في قطر، بأنه "غير صحيح ومُضلل".

وقال مكتب الاتصال الحكومي التابع لمجلس الوزراء القطري، في بيان: "لقد عملت دولة قطر لعدة سنوات مع المنظمات الدولية لضمان رفاهية وسلامة جميع العمال، أما ما يتم تداوله، فهو غير صحيح ومضلل".

ورأى مكتب الاتصال الحكومي أن "قطر باتت رائدة في مجال رعاية العمال وسلامتهم في المنطقة، وذلك بفضل تعاون الدولة المستمر مع المنظمات الدولية ومع الشركاء الآخرين".

ويوم الخميس طالبت "هيومن رايتس ووتش" قطر بالتحقيق الفوري في وقائع وفاة عمال وافدين، قائلة إن سبب الوفيات قد يكون نتيجة ضربة شمس وإجهاد حراري، موضحة أنهم "لا زالوا عرضة بانتظام لمستويات من الإجهاد الحراري قد تكون قاتلة" لعملهم في أوقات محظور العمل خلالها.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن السلطات القطرية تعاملت بنوع من "لامبالاة ظاهرة بأرواح العمال". وأضافت: "ليس لدى قطر أعذار مقبولة للتقاعس في ملف هام، مثل فهم أسباب وفاة العمال الوافدين. بدلا من تجاهل ما يحدث".

وتابعت بالقول: "على الفيفا والاتحادات الرياضية الأخرى التي اختارت تنظيم فعاليات رياضية دولية في قطر، أن تشدد على تقديم الحماية الكافية للعمال الذين يشقون في طقس بالغ الحرارة لبناء البنية التحتية اللازمة لاستضافة تلك الفعاليات الضخمة".