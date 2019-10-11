في رسالة صوتية جديدة.. العسيري "صانع قنابل القاعدة" يتوعد السعودية بـ"الثأر" بعد إعدام عناصر من التنظيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر البيت الأبيض، الخميس، بيانا أكد فيه على لسان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل إبراهيم العسيري الذي برز اسمه على أنه صانع "قنبلة الملابس الداخلية" لتنظيم القاعدة.

ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي على صفحتها بتويتر: "بيان من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب هذا سيؤكد لأول مرة أن إبراهيم العسيري، وهو أحد كبار صانعي القنابل والمنسق الإرهابي للقاعدة، قد قتل قبل عامين في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب في اليمن".

وأضاف البيان: "قام العسيري ببناء عبوات ناسفة تم استخدامها في الهجوم الفاشل الذي وقع يوم عيد الميلاد عام 2009 والتخطيط لتفجير (أحبار) الطابعة في عام 2010".

وأردف: "قام أيضًا ببناء عبوة ناسفة يُراد استخدامها ضد طائرة ركاب في عام 2012، والجهاز المستخدم في محاولة اغتيال ولي عهد المملكة العربية السعودية السابق".

ولفت بيان البيت الأبيض إلى "تسبب موت العسيري في إعاقة تنظيم القاعدة بشكل كبير في شبه الجزيرة العربية. ستستمر الولايات المتحدة في تعقب الإرهابيين مثل العسيري حتى لا يشكلوا تهديدًا لأمتنا العظيمة".