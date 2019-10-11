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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإيرانية عن حدوث انفجار على متن ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر في البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة جدة السعودية، الجمعة.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وقالت فيه: "تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية (الايرانية) صباح اليوم الجمعة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، الى حادث انفجار اصاب هيكل هذه السفينة".

وأضاف تقرير الوكالة الإيرانية الرسمية: "تفيد الانباء الواردة، ان الخزانين الرئيسيين لهذه السفينة تعرضا إلى اضرار جراء حادث التفجير مما ادى الى تسرب النفط المخزون فيهما الى البحر الاحمر.. الخبراء المتواجدين على متن السفينة يحققون حاليا في اسباب وقوع الانفجار وقد اعربوا عن توقعهم ان يكون الحادث بفعل عمل إرهابي".