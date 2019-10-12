ألمانيا تلحق بـ3 دول أوروبية.. وتحظر صادرات الأسلحة إلى تركيا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال مُتحدث باسم وزير الخارجية الألماني لـ CNN إن بلاده "لن تصدر أي تصاريح جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها تركيا في سوريا".

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد قال في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد ام زونتاغ"، السبت، إن بلاده ستطبق حظرًا جزئيًا على صادراتها من الأسلحة إلى تركيا.

وبحسب الصحيفة، تقدر قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا بنحو 242.8 مليون يورو (268 مليون دولار)، أي ما يقارب ثلث إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية. كما اشترت أنقرة أسلحة من برلين وصلت قيمتها إلى 184 مليون يورو في الأشهر الأربعة الأولى من 2019.

وبعد قرار ألمانيا، فإنها تصبح رابع دولة أوروبية تحظر صادراتها من الأسلحة إلى تركيا، وذلك بعد هولندا والنرويج وفنلندا، اعتراضًا على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وفي وقت سابق، قدرت الأمم المتحدة نزوح نحو 100 ألف شخص، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 30 مدنيًا قتلوا منذ بدء أنقرة عملية "نبع السلام" في 9 أكتوبر/تشرين الأول.