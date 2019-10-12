لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجمات على ناقلات ومنشآت نفطية في الخليج العربي لن تضر بالعلاقات بين روسيا والدول العربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وأضاف بوتين: "إذا اعتقد شخص ما أن أفعالا مثل احتجاز ناقلات النفط والهجمات على المنشآت النفطية ستؤثر بطريقة أو بأخرى على تعاون روسيا مع أصدقائنا العرب، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أو تضر بالتعاون مع منظمة أوبك، فهو مخطئ".

وتأتي تصريحات بوتين، التي نقلتها "تاس" ضمن مقتطفات من حديثه مع 3 محطات إخبارية عربية، قبل زيارة يعتزم القيام بها إلى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين.

وقالت وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية، الجمعة، إن ناقلة النفط (سابيتي) المملوكة لشركة النفط الإيرانية الوطنية "ربما" تعرضت للاستهداف بصاروخين، وهي على بعد 60 ميلاً فقط من ميناء جدة السعودي.

وفي بيان صدر السبت، قال المتحدث باسم مديرية حرس الحدود السعودية، إنهم تلقوا رسالة استغاثة من كابتن الناقلة الإيرانية عبر "راديو جدة"، الذي أفاد أن الجزء الأمامي من السفينة قد تم كسره، مما أدى إلى تسرب النفط في البحر من حمولة السفينة.

وقبل أن يتمكن حرس الحدود من تقديم المساعدة، واصلت الناقلة حركتها جنوبًا بالبحر الأحمر، وأوقفت نظام التتبع الآلي الخاص بها، دون الاستجابة لاتصالات السلطات السعودية، حسب بيان مُتحدث قوات حرس الحدود.

كما تأتي زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية أيضًا بعد ضربات لمنشأتي نفط بشركة أرامكو السعودية الشهر الماضي، ما عطل ما يقرب من نصف طاقة المملكة النفطية (5 ملايين برميل نفط يوميًا)، أو 5٪ من إمدادات النفط العالمية اليومية. وكان الحوثيون في اليمن قد تبنوا مسؤولية الهجمات، في حين تنفي إيران الاتهامات الموجهة إليها بالوقوف ورائها.