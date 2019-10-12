ترامب يكشف "سابقة": السعودية وافقت على الدفع مقابل كل ما نفعله

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المملكة العربية السعودية وافقت على الدفع مقابل كل ما تفعله بلاده، وذلك في تصريح يأتي عقب إعلان إرسال قوات أمريكية إلى المملكة لمواجهة التهديدات الإيرانية، واصفا ذلك بـ"السابقة".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ترامب من واشنطن، الجمعة، حيث قال: "نحن نرسل المزيد من القوات إلى المملكة العربية السعودية، المملكة حليف جيد ونتفق معهم جيدا وهم لاعب مهم في الشرق الأوسط وعلاقاتنا جيدة جدا ويشترون بمئات المليارات من الدولارات بضائع منا وليس فقط معدات عسكرية، بالمعدات العسكرية نحو 110 مليارات دولار وهذا يعني الملايين من الوظائف.."

وتابع ترامب قائلا: "نحن سنرسل قوات وأمور أخرى إلى الشرق الأوسط لمساعدة المملكة العربية السعودية، ولكن هل أنتم مستعدون؟ المملكة العربية السعودية وبناء على طلبي وافقت على الدفع مقابل كل ما نفعله، وهذه سابقة.."

ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" كشفت الجمعة على لسان المتحدث باسمها أنه و"بناء على طلب القيادة المركزية الأمريكية، وافق وزير الدفاع مارك إسبر على نشر قوات أمريكية إضافية ومعدات في المملكة العربية السعودية وتشمل: سربي طائرات مقاتلة، وبطاريتي صواريخ باتريوت الدفاعية، ووحدة نظام صواريخ ثاد الدفاعية".

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون: "كما ذكرنا، لا تسعى الولايات المتحدة إلى الصراع مع النظام الإيراني، لكننا سنحتفظ بقدرة عسكرية قوية في المنطقة مستعدة للرد على أي أزمة وستدافع عن القوات الأمريكية ومصالحها في المنطقة".