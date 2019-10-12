تركيا تعلن السيطرة على أول مدينة رئيسية من "قسد" بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع التركية سيطرة قواتها على مدينة رأس العين الحدودية في شمال غرب محافظة الحسكة السورية، والتي كانت قوات سوريا الديمقراطية أو ما يُعرف بـ"قسد" تسيطر عليها.

وقالت الوزارة عبر تويتر، السبت، إنه ضمن "مهامها الناجحة" التي تأتي كجزء من عملية "نبع السلام"، فإن مدينة رأس العين الواقعة شرق نهر الفرات قد أصبحت تحت السيطرة التركية.

ومنذ الأربعاء الماضي، بدأت تركيا عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا، مصحوبة بتوغل بري وضربات جوية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل كردية تعتبرها أنقرة "إرهابية".

تحرك القوات التركية جاء بعد وقت قصير من إعلان الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من نقاط تمركزها إلى جانب "قسد"، حليفتها في مواجهة تنظيم داعش في سوريا.

بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "عملية نبع السلام" تستهدف إقامة منطقة آمنة لنحو مليوني لاجىء سوري عندما يعودون من تركيا، وذلك بعد تطهير المنطقة من "الإرهابيين"، في إشارة إلى القوات الكردية التي تسيطرة على شمال شرق سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 30 مدنيًا قتلوا جراء قصف للقوات التركية وطائراتها والفصائل الموالية لها منذ انطلاق عملية "نبع السلام"، حسب المرصد.