دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- في أول تعليق للرئاسة التركية على البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة العربية، أعربت أنقرة عن إدانتها لوصف عمليتها العسكرية في سوريا بـ"الاحتلال".

وقال رئيس مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن بلاده تدين بـ"أشد العبارات" ما تضمنه بيان جامعة الدول العربية من وصف لعملية "نبع السلام" التي تنفذها تركيا على عدة مناطق شمال شرق سوريا بـ"الاحتلال"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأضاف ألتون قائلا إن الدول التي شاركت في البيان غير مرتاحة "من دفاع تركيا عن حقوق الشعب الفلسطيني، واعتراضها على الصفقات التي تستهدف القدس، ومعارضتها للانقلابات العسكرية والجرائم المرتكبة في مناطق شتى، واستهداف المدنيين في اليمن"، وأشار إلى أن هذه الدول لا تمثل "العالم العربي"، على حد تعبيره.

وكان قد أصدر وزراء الخارجية العرب بيانا أدانوا فيه "العدوان" و"الاحتلال" التركي لمناطق في سوريا، وطالبوا مجلس الأمن بالتدخل لوقف العملية العسكرية التركية، في حين تحفظت كل من قطر والصومال على البيان.

وتشن أنقرة عملية عسكرية برية وجوية على مناطق سيطرة القوات الكردية شمال شرق سوريا أطلقت عليها اسمع "نبع السلام"، منذ الأربعاء، وأشارت وزارة الدفاع التركية، السبت، إلى أن عدد القتلى من القوات الكردية جراء هذه العملية بلغ 459 شخصا.