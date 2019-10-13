"سوريا الديمقراطية": جميع سجناء داعش هربوا من مخيم عين عيسى

نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إن جميع مقاتلي تنظيم داعش تقريبًا فروا من مخيم عين عيسى في شمال سوريا، الذي كان يخضع لسيطرتها.

وقال مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لـ"قسد" عبر تويتر: "تقريبًا، جميع مُسلحي داعش في مخيم عين عيسى قد هربوا من المخيم". ونشر بالي صورة للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن الواقعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قطعت قوات تركية ومقاتلون سوريون موالون لأنقرة الطريق الرئيسي بين غرب وشرق المناطق الكردية في شمال سوريا، وعزلت مدينة كوباني، حيث مكان تمركز القوات الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية "نبع السلام" التركية في شمال شرق سوريا التي بدأت منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط تحذيرات دولية من إمكانية هروب سجناء داعش من أماكن احتجاز تابعة للفصائل الكردية التي تستهدف تركيا إزاحتها من المنطقة.

وشاهد مراسلو CNN ناقلات جند عسكرية تركية مُتوقفة على جانب طريق الأوتوستراد المعروف باسم طريق الـM4، في المنطقة ما بين بلدتي تل تمر وعين عيسى.

وقال مسؤول أمريكي لـCNN إن هذه الخطوة سبقها قيام مُتمردين سوريين تدعمهم تركيا بإغلاق طريق الأوتوستراد في بلدة عين عيسى عبر تدشين نقطة تفتيش.

ويشكل سقوط الطريق السريع في يد الأتراك أزمة استراتيجية للأكراد، كونه يقطع طريق الوصول المتبقي بين مدنهم الرئيسية في غرب المناطق الكردية شمال سوريا.