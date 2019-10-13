مصدر بالدفاع السعودية يُعقب على استقبال قوات وتعزيزات أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مصدر وزارة الدفاع السعودية، إن المملكة قررت استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية الأمريكية وذلك بتوجيه من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حيث قال المصدر: "إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة ، والاقتصاد العالمي".

وتابع المصدر السعودي قائلا وفق البيان: "الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، وترى المملكة في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتداداً تاريخياً للعلاقات الإستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد كشفت، الجمعة، تفاصيل التعزيزات العسكرية التي قررت إرسالها إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة أي تهديد إيراني، وبينها طائرات مقاتلة وصواريخ "باتريوت" و"ثاد".