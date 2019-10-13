إعلامية سعودية: لسان حال الأكراد يقول "جحيم الأسد ولا جنة أردوغان"

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نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019

اليوم الـ5 للهجوم.. ما مصير الأكراد قرب حدود تركيا وسوريا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت الإعلامية السعودية، إيمان الحمود، الأحد، على توجه الجيش السوري نحو الشمال لمواجهة العملية العسكرية التركية التي أطلق عليها اسم "نبع السلام".

وقالت الحمود عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: " الجيش السوري يتوجه الى مناطق الأكراد .. وكأني بلسان حالهم يقول: جحيم الأسد ولا جنة أردوغان".

وكانت قد تحركت وحدات من الجيش السوري شمالا لمواجهة القوات التركية التي تشن عملية عسكرية على مناطق سيطرة القوات الكردية شمال شرق سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأشارت وسائل إعلام عدة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية فسحت المجال أمام تقدم الجيش السوري لمواجهة القوات التركية، ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن الأربعاء، عن البدء بتنفيذ عملية "نبع السلام" على مناطق سيطرة القوات الكردية شمال شرق سوريا.