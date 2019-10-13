وزير الدفاع الأمريكي: ترامب أمر بسحب معظم القوات المُتبقية في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، الأحد، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمر معظم القوات الأمريكية المتبقية في سوريا بالخروج من البلاد.

تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جاءت على هامش برنامج تلفزيوني لشبكة CBS، في وقت واصلت القوات التركية وحلفاؤها من قوات المعارضة السورية المسلحة التقدم جنوبًا إلى داخل سوريا.

وقال إسبر: "لدينا قوات أمريكية على الأرجح محصورة بين جيشين مُتعارضين ومُتقدمين، وهذا وضع لا يمكن الدفاع عنه. لقد تحدثت مع الرئيس الليلة الماضية بعد مناقشات مع بقية فريق الأمن القومي، وأمرنا بأن نبدأ في سحب القوات من شمال سوريا، حيث مكان تواجد معظم قواتنا" في البلاد.

ويأتي القرار بعد أيام من قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من نقاط تمركزها في شمال شرق سوريا إلى جانب حليفتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي خاضت معها الحرب ضد تنظيم داعش.

وبدأت أنقرة الأربعاء، رسميًا ما يسمى بعملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، لـ"تطهير" المنطقة من "الإرهابيين" والفصائل الكردية هناك، وذلك تمهيدًا لإقامة "منطقة آمنة" تستوعب مليوني لاجىء سوري في تركيا، حسب ما أعلن من قبل الرئيس التركي رجب طيب أدوغان.