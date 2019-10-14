دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--هنأ علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، القوات الجوية المصرية بعيدها في 14 أكتوبر تشرين الأول وذلك في ذكرى "أطول معركة جوية في التاريخ المعاصر (معركة المنصورة)"، على حد وصفه، في عام 1973.

وكتب نجل الرئيس المصري السابق في حسابه على تويتر، "١٤ أكتوبر عيد القوات الجوية- ذكرى أطول معركة جوية في التاريخ المعاصر- معركة المنصورة، كل عام ونسور مصر بخير".

ونشر علاء مبارك صورة لوالده بزي القوات الجوية المصرية، والتي كان يرأسها إبان حرب السادس من أكتوبر تشرين الأول 1973.

وأعلن علاء مبارك، والذي تم الإطاحة بوالده من رئاسة البلاد في ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011، في تغريدة ثانية، عزم والده "الحديث عن بعض ذكريات حرب أكتوبر في عيدها الـ46".

وتحتفل مصر في السادس من أكتوبر تشرين الأول من كل عام بذكرى حرب عام 1973 والتي انتصر فيها الجيش المصري على نظيره الإسرائيلي، وأعادت مصر شبه جزيرة سيناء إلى سيادتها بعد الاحتلال في حرب يونيو حزيران 1967.

وتحتفل القوات الجوية المصرية بعيدها في 14 أكتوبر تشرين الأول من كل عام، على خلفية معركة المنصورة الجوية في عام 1973، والتي حاول الطيران الإسرائيلي تدمير قواعد عسكرية ومطارات في دلتا النيل في مصر، واشتبكت مع القوات الجوية المصرية بقيادة حسني مبارك آنذاك.