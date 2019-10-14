إيران: القبض على مدير موقع إلكتروني "عميل" للاستخبارات الفرنسية

الحرس الثوري الإيراني.. مقاتلون من أجل الحرية أو إرهابيون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت وسائل إعلام إيرانية إن جهاز استخبارات الحرس الثوري اعتقل مدير موقع إلكتروني "معادي للثورة".

وكالة أنباء فارس نشرت بيانًا للحرس الثوري، الإثنين، عن "العملية الاستخبارية المُعقدة" للقبض على "روح الله زم"، مدير موقع "آمد نيوز"، الذي وصفه البيان بأنه "أحد رؤوس السراب الإعلامي للعدو والحرب النفسية ضد الجمهورية الإسلامية".

وقال الحرس الثوري إن روح الله زم "كان موجهًا من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسي، ويتلقى الدعم من أجهزة استخبارات أمريكا والكيان الصهيوني، وعلى صلة بأجهزة أستخبارات أخرى، وكان يحظى بالحماية على مدار الساعة بصورة خفية وعلنية وفي أطر مختلفة ومتعددة الحلقات".

وأضاف الحرس الثوري أن العملية "المهنية والذكية" استخدمت أساليب "حديثة ومبتكرة" لخداع أجهزة الاستخبارات الأجنبية من أجل استدراج روح الله زم إلى البلاد والقبض عليه بصفته رئيس الموقع الإلكتروني "آمد نيوز".

وذكر بيان الحرس الثوري أن روح الله زم كان "مُناهضًا للثورة"، وخلال الأعوام الأخيرة "كان يدير عمليات حرب نفسية واسعة لزرع الخلافات في أركان الدولة في الجمهورية الإسلامية وإثارة التخويف من إيران وفبركة الأكاذيب وإثارة الشبهات لدى جيل الشباب إزاء المعتقدات والمبادئ الدينية والدعاية وتوفير أرضيات أعمال العنف والإرهاب وخلق الفوضى والاضطرابات في البلاد".

ويشار إلى أن موقع "آمد نيوز" له قناة على تطبيق التراسل الفوري تليغرام، ويتابعها أكثر من مليوني متابع. وبرزت القناة بشكل لافت على هامش الاحتجاجات التي شهدتها إيران في 2018.