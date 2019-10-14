روحاني: لم نُهزم.. وعلاقات إيران والإمارات "أفضل من الماضي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن علاقات بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة تحسنت في الشهور الأخيرة، مٌعتبرًا إياها قي وضع "أفضل من الماضي".

تصريحات روحاني جاءت في معرض رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي، الإثنين. وأوضح قائلا: "بعض المسؤولين الإماراتيين زاروا إيران، العلاقات بين إيران والإمارات أصبحت خلال الأشهر الاخيرة أفضل من الماضي وهي في طريقها للتحسن نحو التحسن"، حسب ما أوردته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وبشأن الضغوط الاقتصادية على طهران، قال الرئيس الإيراني إنه رُغم ذلك فإن بلاده "تمكنت من رد معدلات إيجابية"، مؤكدًا: "نحن لسنا مهزومين سياسيا أو اقتصاديا".

وتابع روحاني: "نحن نتحرك نحو وضع اقتصادي مستقر"، ونقلت وكالة أنباء فارس عنه قوله إن "مؤامرة أمريكا والصهيونية والرجعية بالمنطقة بهدف الإضرار بالجمهورية الاسلامية الايرانية قد فشلت".

واعتبر روحاني أن "أمريكا ارتكبت خطأً كبيرًا عندما خرجت من خطة العمل المشتركة الشاملة للاتفاق النووي (في مايو/أيار 2018). إلى جانب دولتين أو ثلاث دول صغيرة، لا توجد حكومة أو دولة توافق على ما تفعله أمريكا".

وكشف روحاني اعتزام إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز IR 9 و IR 7، بعد سلسلة من المراحل تضمنت زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نحو 4.5 %، والإعلان عن عدم الالتزام بالجدول الزمني للبحث والتطوير "ردًا على عدم وفاء الدول الغربية بتعهداتها".

وقال الرئيس الإيراني إن طهران مازالت لا تعرف من يقف وراء استهداف ناقلة النفط الإيرانية بالبحر الأحمر، لكنها تعتقد أنه حدث بمساعدة بعض الدول"، لافتا أنه سيتم الانتهاء قريبًا من التحقيقات المتعلقة بالقضية.