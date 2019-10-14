خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقدم "صقر كامشاتكا" للملك سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، صقرًا من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، على هامش زيارته المملكة العربية السعودية، الإثنين.

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن بوتين قدم للملك سلمان صقر "كامشاتكا" نسبة إلى موطنه الأصلي في شبه جزيرة كامشاتكا الكائنة في شرق روسيا.

وقال بوتين لدى إعطائه الصقر إلى العاهل السعودي: "هذا صقر جيد جدًا. نحن أنشأنا مركزًا لتربية الصقور في شبه جزيرة كامشاتكا".

في المقابل، شكر الملك سلمان الرئيس الروسي، وأهداه في المقابل لوحة فنية، اسمها "عطاء نجد".

ونقلت وكالة تاس عن مصدر في الوفد الروسي المشارك في الزيارة، قوله إن الصقر تم تدريبه على اصطياد الطيور في مسابقات الصيد.

وقال المصدر إن الصقر أنثى شابة، اسمها ألفا، لكن "الجانب السعودي سيكون حرًا في اختيار اسم جديد للطائر"، فيما قالت وسائل إعلام روسية إن الصقر حمل أسماءً أخرى، من بينها "نجم الشمال".

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يهدي فيها الرئيس الروسي صقرًا خلال لقائه قادة الدول، فسبق أن أهدى بوتين أمير دولة قطر تميم بن حمد صقرًا خلال زيارته روسيا في يناير/كانون الثاني 2016.

وزار بوتين المملكة العربية السعودية اليوم، وشهد توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين موسكو والرياض، شملت قطاعات عدة، بينها الإعلام والثقافة والطاقة والفضاء، وذلك قبل أن يجري زيارة مماثلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.