الرئيس الروسي بوتين يصل الرياض في زيارة هي الأولى منذ 12 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى العاصمة السعودية الرياض، ظهر الاثنين، في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي فيها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي، الإمارات، الثلاثاء.

وكان مسؤولون روس، أعلنوا أنه من المنتظر أن يوقع الرئيس الروسي مع السعودية اتفاقيات تجارية واقتصادية، مشيرين إلى أن بوتين سيبحث مع العاهل السعودي قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن "روسيا دولة شريكة للمملكة العربية السعودية، ونكن لها كل الاحترام والتقدير"، منوهًا بـ"عمق وثراء التاريخ الروسي سواء على الصعيد الثقافة والفن والابداع"، مؤكدًا حرص المملكة على "بناء أفضل العلاقات مع الشعب الروسي وليس فقط على مستوى القيادات"، حسبما نقل بيان للخارجية السعودية.

وأوضح الجبير أن "العلاقات بين الرياض وموسكو شهدت نموًا ملموسًا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شكلت زيارة خادم الحرمين الشريفين لموسكو منذ عامين منعطفًا تاريخيًا على صعيد العلاقات المشتركة، وهو ما تمثله أيضًا زيارة الرئيس فلاديمير بوتين المقررة للرياض".

وأكد وزير الدولة السعودي أن "الرياض وموسكو يتطلعان إلى تكثيف العلاقات الثنائية، ولديهما رؤية مشتركة فيما يتعلق بالنظام الدولي، كما يهتما بمبدأ سيادة الدول، واحترام القوانين الدولية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، إضافة إلى تطابق وجهتي النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك الإرادة المشتركة لحل الأزمة السورية سلميًا بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي".

وكشف وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه "تم الاتفاق مع روسيا على تعزيز العلاقات في مجالات عديدة مثل الأمن والفضاء والتعليم والطاقة"، مشددًا على أن "البلدين يعملان سويًا على توفير الاستقرار في أسعار البترول لخدمة المنتجين والمستهلكين".

وتعد زيارة بوتين للمملكة هي الأولى من نوعها منذ عام 2007.