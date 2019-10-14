دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جلسة مباحثات، الأحد، تطرقت إلى مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وناقش ولي العهد السعودي والرئيس الروسي، الذي وصل الرياض اليوم في زيارة التقى خلالها أيضًا الملك سلمان بن عبدالعزيز، "المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات، بما فيها التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية وكذلك التعاون في استقرار أسواق الطاقة بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

كما تطرقت المباحثات إلى استعراض عدد من المستجدات والتطورات، خاصة الأوضاع على الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه.

وعلى هامش زيارة بوتين الأولى إلى الرياض منذ 12 عامًا، وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في مجالات عدة، من بينها قطاع الطاقة والثقافة والإعلام، إضافة إلى مجال "الرحلات الفضائية المأهولة ونظام الملاحة بالأقمار الصناعية – فلوناس"، حسب ما أفادت قناة الإخبارية الرسمية.

وتحل الإمارات العربية المتحدة بعد السعودية ضمن جولة بوتين إلى المنطقة، إذ من المقرر أن يلتقي عددًا من المسؤولين، في صدارتهم الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية..

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