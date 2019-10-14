الجيش السوري يدخل إلى عدة بلدات وقرى في الرقة من بينها "الطبقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخلت وحدات من الجيش السوري مدينة الطبقة الاستراتيجية شمال سوريا، بالإضافة إلى دخول بلدة عين عيسى، وذلك في إطار سعيها للتصدي للعملية العسكرية التركية على مناطق شمال شرق سوريا.

وقالت وكالة "سانا" الرسمية السورية إن وحدات من الجيش دخلت إلى مدينة الطبقة الاستراتيجية ومطارها، بالإضافة للدخول إلى بلدة عين عيسى، وعدة بلدات وقرى في ريف محافظة الرقة، لأول مرة منذ 5 سنوات.

وتأتي هذه الخطوة من الجيش السوري بعد أن ابرمت الحكومة السورية اتفاقا مع القوات الكردية، بقيادة قوات سوريا الديمقراطية، بهدف التصدي لعملية "نبع السلام" العسكرية التركية.

وكان قد أعلن الجيش السوري بدء تحرك عدد من وحداته نحو الشمال، في وقت متأخر من ليل الإثنين، ما أسفر عن احتفالات في عدد من شوارع محافظة الحسكة.

وتعد بلدة الطبقة من أهم البلدات التي تتبع إداريا لمحافظة الرقة، وقد شهدت اشتباكات واسعة ونزاع مسلح عنيف على مطارها الاستراتيجي خلال السنوات الماضية.