تونس: الهيئة العليا للانتخابات تعلن فوز قيس سعيد برئاسة البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في تونس فوز المرشح قيس سعيد بمنصب رئاسة الجمهورية رسميًا، مُتغلبًا على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.

وقالت الهيئة، في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، إن سعيد حصل على نسبة 72.71% من إجمالي أصوات الناخبين مقابل 27.29% لصالح منافسه نبيل القروي.

عدد الأصوات لكل مترشح للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2019 🇹🇳🗳 السيد قيس سعيد: 2777931 (72,71 %) السيد نبيل القروي: 1042894 (27,29 %) #TnElec2019 Posted by Instance Supérieure Indépendante pour les Élections - ISIE on Monday, October 14, 2019

وفاز سعيد (61 عامًا)، وهو أستاذ قانون، ضد القروي (56 عامًا) الذي أُطلق سراحه قبيل انعقاد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما حصد الأول 18.4% والثاني 15.6% من الأصوات في الجولة الأولى (7 ملايين).

وكانت هيئة الانتخابات قالت إن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بلغت نحو 57.8% من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

وفي وقت سابق، رأى القروي، الذي كان محتجزًا على ذمة اتهامات بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، إن الانتخابات لم يتوفر فيها مبدأ تكافؤ الفرص.

ويُنظر إلى قيس سعيد، الذي عُرف بإجادته الخطابة باللغة العربية الفٌصحى، باعتباره الحصان الأسود الرابح، فيما يرجع البعض نجاحه في الفوز كثالث رئيس للبلاد منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، إلى قدرته على مخاطبة الناخبين واستخدامه خطابا شعبويًا مؤثرًا.

وتنافس في تلك الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جاءت في أعقاب وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي، 24 مرشحًا ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة.

ويضم تشكيل الهيئة العليا للانتخابات 9 ممثلين عن المحاماة والقضاء والمالية والمحاسبة، فضلا عن ممثل للتونسيين في الخارج وممثل للأمن والسلامة المعلوماتية.