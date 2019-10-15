دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت المغنية اللبنانية إليسا انتقادات لاذعة للحكومة في لبنان على خلفية اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت منذ ليل الإثنين، وواصلت تقدمها إلى مناطق متفرقة من البلاد.

وكتبت اليسا في حسابها على تويتر: "عم فتش عا حدا لومو على اللي صاير بس ما عم لاقي. بلوم يللي ما وظّفو حراس الأحراج لأسباب طائفية، أو يللي استكترو صيانة طوافات وفضّلو يكزدرو فيهن، أو يللي بيلاقو ميزانية وزاراتن أهم من وزارة البيئة. لو بيحترق هالنظام السياسي الطائفي كلو شو بيكون أفضل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إنه إذا "كان الحريق مفتعلا فهناك من سيدفع الثمن ولا أضرار جسدية حتى الساعة والأضرار المادية سنعوضها"، حسب ما أوردته الوكالة الرسمية.

وأضاف الحريري أن "كل الأجهزة تعمل من دون استثناء ولابد من فتح تحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها"، وأشار إلى أن حكومته أجرت اتصالات مع دول أوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق.

وأدت الحرائق إلى نزوح العديد من اللبنانيين بعدما اقتربت النيران من منازلهم، فيما ظهرت مبادرات لشركات ومحال تجارية للمساعدة في استضافتهم.

وعبر تويتر، نشط وسم "لبنان يحترق" في لبنان ودول عربية، فيما تداول عدد من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين والمصريين والسعوديين مقاطع فيديو للحرائق وعبروا عن حزنهم لما يجري بطرق مختلفة.