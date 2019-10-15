حرائق تجتاح مناطق لبنانية.. ونيشان: مواطنون أصبحوا نازحين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اندلعت حرائق عدة في بلدات لبنانية مختلفة، فجر الثلاثاء، لأسباب لا تزال مجهولة، بينما تداول إعلاميون ووسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو للحرائق التي بدت ضخمة، معربين عن حزنهم جراء الحادثة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الدفاع المدني اللبناني نجح بإخماد حريق في عدة بلدات تابعة لمنطقة عكار، في حين تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن حرائق ضخمة في مناطق أخرى من البلاد.

وقال الإعلامي اللبناني، نيشان، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "للحكومة اللبنانية، استيقظوا، لبنان يحترق، حرفيا".

ووجه نيشان انتقادات لاذعة للمسؤولين في لبنان قائلا: "وزيرة الداخلية ريا الحسن تتصل جاهدة بالمسؤولين وتصرخ: نصف العالم نايمة وما حدا عمبيرد علينا، وبالتالي المسؤولون في لبنان نيام رسميا، مؤسف".

وتحدث الإعلامي اللبناني عن حالات نزوح لعدد من اللبنانيين جراء هذه الحرائق قائلا: "بعد الحرائق، مواطنون لبنانيّون أصبحوا نازحين. النَّازِحون اللبنانيّون. ألطف يا ربّ".

وتصدر وسم "لبنان يحترق" الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية عبر موقع تويتر، وتداول عدد من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين والمصريين والسعوديين مقاطع فيديو للحرائق وعبروا عن حزنهم لما يجري بطرق مختلفة.

نستعرض فيما يلي بعض التغريدات حول حرائق لبنان: