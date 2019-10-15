محمد صلاح عن حرائق لبنان: تعاطفي مع الأشقاء.. ودعواتي أن يحفظهم الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم عن "تعاطفه" مع اللبنانيين، ودعواته بأن "يحفظ الله لبنان ويبعد عنها كل شر"، في حسابه على تويتر، الثلاثاء، وذلك على خلفية الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة في لبنان.

وعلق الحساب الرسمي لنادي مانشيستر الإنجليزي على تويتر، معربا عن دعم النادي للمتضررين من الحراق.

وتداول المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحرائق التي اندلعت، فجر الثلاثاء، من خلال هاشتاغ #PrayForLebanon، كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب اللبناني.