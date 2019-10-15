دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اصطحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برحلة في حي الطريف التاريخي في منطقة الدرعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونشرت واس صورا لولي العهد والرئيس الروسي وهما يتجولان في حي الطريف بمنطقة الدرعية التي شهدت تأسيس الدولة السعودية الأولى.

وتجول بوتين رفقة الأمير محمد بن سلمان في الحي التاريخي، وشاهد معالمه التي كانت شاهدة على تأسيس السعودية على يد محمد بن سعود.

ويزور الرئيس الروسي المملكة للمرة الأولى منذ عام 2007، وكشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، لـCNN عن توقيع 30 اتفاقية بين الجانبين في إطار هذه الزيارة.