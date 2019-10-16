انتقادات لعزف النشيد الروسي في السعودية.. ومغردون: "ما لقيتوا غيره"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لعزف النشيد الروسي، خلال استقبال الرئيس فلاديمير بوتين، في السعودية، ما أثار موجهة من الانتقادات لفرقة المراسم الملكية.

وتعرضت الفرقة الملكية السعودية لانتقادات لاذعة من قبل بعض وسائل الإعلام الروسية، بسبب "سوء" عزف النشيد، كما أثارت القضية جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فبينما انتقد البعض طريقة عزف النشيد الروسي، رأى آخرون أن جهات معينة تحاول البحث عن أخطاء للسعودية بعد نجاح زيارة بوتين إلى الرياض.

وقال أحد المغردين: "االظاهر ان الروس زعلانين من التخبيص اللي صار في عزف النشيد الروسي خلال مراسم استقبال بوتن .. قناة روسيا اليوم نشرت على اليوتيوب مقطع بخصوص هالموضوع".

وعلق مغرد آخر على القضية قائلا: "بعد نجاح الزيارة ما لقيتوا انتقاد إلا عزف النشيد الروسي"، في حين وضع أحد المغردين مقارنة بين النشيد الأصلي والنشيد الذي عزفته الفرقة السعودية.

وفيما يلي بعض التغريدات عن هذا الموضوع: