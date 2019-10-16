دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت الخارجية الأردنية، الأربعاء، صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن موافقة المملكة على تمديد استعمال إسرائيل لمنطقتي الباقورة والغمر، الخاضعتين للسيادة الأردنية.

وقال، سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، إن "القرار اتخذ رسميا قبل انتهاء مدة الاتفاق بعام، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وأعلن حينها عن إنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر"، مؤكدًا أنه قرار " نهائي وقطعي".

وأكد القضاة أيضا، انتهاء سريان النظامين الخاصين بالمنطقتين، في العاشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري 2019، وفقا لاتفاقية السلام مع إسرائيل، مما يعني أنه لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد، وفقا للمسؤول الحكومي.

وتقع منطقة الباقورة، إلى الشمال من الأردن ضمن لواء الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة إربد، فيما تقع منطقة الغمر جنوب البلاد ضمن حدود محافظة العقبة.

وبين القضاة أن الجانب الإسرائيلي، طلب التشاور وفقا لما نصت عليه المعاهدة، وأن الحكومة الأردنية أجرت مشاورات حول "الإنهاء" وليس حول "التجديد"، للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة.

وجاء قرار إنهاء العمل بملحقي منطقتي الباقورة والغمر، بقرار ملكي صدر عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العام الماضي، بعد أن منحت أجزاء منهما إلى إسرائيل قبل 25 عاما بموجب اتفاقية السلام، لاستخدامها بقصد السياحة والتملك والزراعة وغيرها.

كانت منطقتا الباقورة والغمر عادتا للسيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام بين عمان وإسرائيل وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.