العاهل المغربي يصدر عفوًا ملكيًا عن الصحفية هاجر الريسوني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر عفوًا ملكيًا عن الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها، والصادر في حقهما حكمًا بالحبس على خلفية اتهامهما بـ"ممارسة الجنس خارج الزواج"، و"الإجهاض".

وشمل قرار العفو الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، الطاقم الطبي المتهم بالقيام بعملية الإجهاض.

وجاء في قرار العفو "يندرج هذا العفو الملكي السامي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن وزير العدل، محمد بن عبد القادر، تأكيده بصدور هذا العفو الملكي.

يأتي ذلك بعد صدور حكم بالسجن لمدة عام على الريسوني، بعد إدانتها بتهمة "ممارسة الجنس دون زواج، وإجهاض جنين نتج عن هذه العلاقة".

وأثار احتجاز الصحفية المغربية انتقادات وإدانات واسعة، إذ اعتبر ناشطون الحكم "جزءاً من حملة تستهدف الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة"، خاصة أن هاجر تعمل في صحيفة مستقلة تنتقد السلطات، في الوقت الذي تنفي فيه السلطات ذلك، مؤكدة أنه تم القبض على الريسوني وخطيبها "أثناء خروجها من عيادة طبيب أمراض نسائية بعد إجراء عملية الإجهاض، في العاصمة الرباط في أغسطس/آب الماضي".

ونفت الريسوني تلك الاتهامات، قائلة إنها ذهبت إلى عيادة الطبيب للحصول على المساعدة الطبية بعد إصابتها بنزيف داخلي.