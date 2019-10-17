أكثر من 700 لاجئ سوري يفرون من الهجوم التركي إلى العراق

أربيل، العراق (CNN)-- قال عدد من مسؤولي الحدود في إقليم كردستان العراق لـCNN، إن ما لا يقل عن 700 لاجئ سوري عبروا الحدود إلى إقليم كردستان بشمال العراق، الخميس، ووفقًا للمسؤولين فإن اللاجئين عبروا من خلال نقطة فايش خابور الحدودية.

ويتم نقل اللاجئين في مركبات أمنية تابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، بعد خضوعهم لفحص أمني أولي قبل الحدود مباشرة، وبمجرد دخول اللاجئين إلى كردستان يخضعون لفحص أمني ثان، حسبما أكد مسؤول أمني لـCNN.

ووصل ما لا يقل عن 1700 من السوريين الفارين إلى حكومة إقليم كردستان منذ يوم الأحد، على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وصرح الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل لـCNN، أن حكومة الإقليم لديها مخاوف من دخول اعداد كبيرة من اللاجئين في المستقبل القريب مما يتسبب في خرق النظام الأمني، على حد وصفه.