هل أكد ترامب سرا مفتوحا؟.. وجود "50 سلاحا نوويا أمريكيا" في تركيا؟  

فيديو من أعماق البحر.. هذا ما عثر عليه في غواصة نووية غارقة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—بدا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكأنه أكد احتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية بأسلحة نووية في قاعدة انجرليك الجوية في تركيا، الأمر الذي قد يجعله أول مسؤول أمريكي يعترف رسميا بما كان يعتبر "سرا مفتوحا" على مدى سنوات.

أغلب الخبراء يعتقدون باحتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية بـ50 قنبلة "جاذبية" نووية من طراز B-61 التي تعود لحقبة الحرب البادرة، وهي أسلحة تعتبر جزءا من استراتيجية الردع لدى حلف شمال الأطلسي أو ما يُعرف بـ"الناتو".

خلال جلوس ترامب إلى جانب الرئيس الإيطالي في المكتب البيضاوي، الأربعاء، سُئل إن كانت لديه أي أمور تدفع للقلق حيال "50 سلاحا نوويا في قاعدة انجرليك بتركيا" نظرا للعمليات التركية في سوريا، في وضع أثار إدانات من طرفي مجلس الشيوخ واقتراحات بأن على أمريكا نقل هذه الأسلحة لمنطقة أخرى.

ترامب قال في رده: "نحن واثقون، ونحن لدينا قاعدة جوية رائعة هناك، قاعدة جوية قوية جدا.. القاعدة الجوية كبيرة جدا، تلم القاعدة وحدها قادرة على التغلب على أي مكان وقوية جدا" فيما بدا أنه تأكيد على تخرين أمريكا لأسلحة نووية في تركيا.

وأضاف ترامب: "تركيا، كي يعلم الناس، تركيا عضو في الناتو ويفترض بنا التوافق مع حلفائنا في الناتو، وتركيا عضو في الناتو، هل يريدنا الناس البدء بإطلاق النار على حلف في الناتو، هذه ستكون سابقة.."