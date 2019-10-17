بين تركيا ومصر والسعودية.. أقوى 7 جيوش بعدد المدافع ذاتية الحركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتبر سلاح المدفعية أحد أقدم الأسلحة التي استخدمت في الحروب، ويعرف تاريخياً بأنه كل آلة تستعمل في المعارك لإطلاق المقذوفات، وقد يشمل أنواعاً عديدة منها المدفعية المضادة للطائرات وتلك المضادة للدروع ومدفعية الهاوتزر وقاذفات الهاون ومدافع الميدان، وراجمات الصواريخ وغيرها.

ويعتبر هذا السلاح عاملاً هاماً في المعارك والحروب، لا سيما قطع مدفعية الميدان التي تتنوع ما بين مدافع يتم جرها بواسطة عربات عسكرية وأخرى ذاتية الحركة وهي موضوع حديثنا.

وكما أسلفنا في تقرير سابق لنا حول المدافع التي تجرها عربات عسكرية، يشكل هذا السلاح أيضاً أحد العناصر الفاعلة في تقدم الجنود وحسم المعركة على الأرض، وفي هذا التقرير سنرصد لكم قائمة بأكثر 7 جيوش في المنطقة تمتلك قطعاً من هذا السلاح، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المتخصص بالشؤون العسكرية للدول.

ويتصدر الجيش التركي القائمة باحتلاله المركز الأول وامتلاكه أكثر من 1100 قطعة من هذا السلاح، يليه الجيش المصري الذي يحتل المرتبة الثانية بـ1000 قطعة مدفعية ذاتية الحركة.

وفي المرتبة الثالثة يأتي الجيش السعودي الذي يمتلك أكثر من 700 قطعة مدفعية من هذا النوع، متفوقاً بذلك على الجيش الإسرائيلي الذي حل في المرتبة الرابعة بنحو 650 قطعة مدفعية ذاتية الحركة وعلى الجيش الإيراني الذي حل في المرتبة الخامسة بحوالي 570 قطعة من هذا النوع.

وفي المرتبة السادسة جاء الجيش المغربي بنحو 530 قطعة مدفعية ذاتية الحركة، تلاها الجيش السوري الذي حل في المرتبة السابعة بامتلاكه 500 قطعة مدفعية ذاتية الحركة.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن امتلاك عدد كبير من قطع المدفعية لا يعني بالضرورة التفوق، بل هنالك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة هذا السلاح لدى الجيوش، أهمها مستوى الحداثة والتطور التكنولوجي الذي تتمتع به مثل هذه الأسلحة الثقيلة