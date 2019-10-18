الحريري يمهل حكومته 72 ساعة لتقديم إصلاحات ترضي الشعب البناني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، حكومته والأطراف السياسية في لبنان، 72 ساعة لوضح حلول للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، لتهدئة الاحتجاجات التي بدأت، مساء الخميس.

وقال الحريري، في كلمة وجهها للشعب اللبناني، إنه يشعر بوجع اللبنانيين، معربًا عن دعمه لكافة التحركات السلمية للشعب اللبناني.

وأوضح في خطابه، أنه ظل يعمل طوال 3 سنوات لرفع العبء عن الشعب اللبناني، لكنه اتهم الأطراف السياسية في لبنان بوضع العراقيل والمعوقات أمام حكومته، بالتركيز على تصفية الحسابات السياسية.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني، على أن هناك أطرافًا سياسية في لبنان، ترغب في أن "يكون سعد الحريري كبش فداء"، مطالبًا كافة الشركاء السياسيين في لبنان والأطراف الدولية بالمساعدة في تقديم حلول للأزمة الاقتصادية في بلاده.

واعتبر سعد الحريري، أن المظاهرات التي تشهدها لبنان، هي نتيجة طبيعية لأداء الدولة، معربًا عن التزامه وحكومته بتقديم حلول للأزمة الاقتصادية للبلاد، والتي عمل لسنوات على حلها.