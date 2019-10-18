دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت السفارتان السعودية والمصرية في لبنان، رعاياهما بالحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات في لبنان، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي بدأت مساء الخميس احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية، وقرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة.

وطالبت السفارة السعودية، في حسابها على تويتر، مواطنيها بالتواصل معها لإنهاء إجراءات مغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة.

وتوفى عاملان أجنبيان من جراء استنشاق الدخان من حريق بالقرب من احتجاجات بيروت الليلة الماضية، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وذكرت قوات الأمن الداخلي اللبنانية في حسابها على تويتر، أن ما لا يقل عن 60 من ضباط الأمن أصيبوا خلال المواجهات مع المحتجين الغاضبين يوم الخميس.

وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة بيروت، الجمعة، للمطالبة بـ"إسقاط النظام"، على خلفية قرارات اقتصادية تقضي بفرض ضرائب جديدة.